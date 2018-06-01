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В Мытищах произошёл крупный пожар
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В Мытищах произошёл крупный пожар 

Говорит Москва 49 минут назад
При этом в МЧС по Московской области радиостанции сообщили, что оперативной информации о возгорании пока нет.
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