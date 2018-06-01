МАК не комментирует ход расследования авиакатастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье 

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) отказался комментировать ход расследования авиакатастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в руководстве МАК.
"МАК не комментирует ход расследования авиапроисшествий до формирования окончательного отчета комиссии", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в рамках расследования проводятся различные экспертизы, в том числе и эксперименты. «Говорить, что в авиакатастрофе виноват экипаж — преждевременно», — подчеркнул источник. «Рассматриваются различные варианты развития событий, давайте дождемся результатов работы комиссии», — заключил он.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что специалисты выяснили причину крушения Ан-148.
11 февраля самолет авиакомпании «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района. На борту находился 71 человек, никто не выжил.