МАК не комментирует ход расследования авиакатастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье

"МАК не комментирует ход расследования авиапроисшествий до формирования окончательного отчета комиссии", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в рамках расследования проводятся различные экспертизы, в том числе и эксперименты. «Говорить, что в авиакатастрофе виноват экипаж — преждевременно», — подчеркнул источник. «Рассматриваются различные варианты развития событий, давайте дождемся результатов работы комиссии», — заключил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что специалисты выяснили причину крушения Ан-148.