В Верховском районе огонь уничтожил дом, сарай и баню

Возгорание в деревне Дмитриевка Верховского района Орловской области произошло накануне поздно вечером, 31 мая.

По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» около одиннадцати часов вечера. Прибывшие на место происшествия сотрудники дежурного караула 15-й пожарно-спасательной части выяснили, что строение горит по всей площади Кроме того, сполыхала крыша бани, расположенной рядом с домом.

В результате пожара дом, который был построен под дачу, выгорел по всей площади в 35 квадратных метров, произошло обрушение кровли. В хозпостройке выгорела и обрушилась кровля на площади 8 квадратных метров. В недостроенной бане также сгорела кровля на площади 18 квадратных метров. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливают специалисты.