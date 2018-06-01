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В Верховском районе огонь уничтожил дом, сарай и баню
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В Верховском районе огонь уничтожил дом, сарай и баню 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Возгорание в деревне Дмитриевка Верховского района Орловской области произошло накануне поздно вечером, 31 мая.
По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» около одиннадцати часов вечера. Прибывшие на место происшествия сотрудники дежурного караула 15-й пожарно-спасательной части выяснили, что строение горит по всей площади Кроме того, сполыхала крыша бани, расположенной рядом с домом.
В результате пожара дом, который был построен под дачу, выгорел по всей площади в 35 квадратных метров, произошло обрушение кровли. В хозпостройке выгорела и обрушилась кровля на площади 8 квадратных метров. В недостроенной бане также сгорела кровля на площади 18 квадратных метров. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливают специалисты.
Сообщение В Верховском районе огонь уничтожил дом, сарай и баню появились сначала на РИА 57.
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