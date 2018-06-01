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Жилой рынок Мехико стабильно развивается
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Жилой рынок Мехико стабильно развивается 

Prian.ru 24 минуты назад
Фото: Prian.ru
По словам владелицы и брокера в Peters & Romero Bienes Raices, местного агентства недвижимости, Кармеллы Петерс Ромеро, цены продолжают расти в течение многих лет. Хотя покупатели теперь ведут переговоры более агрессивно. Но рынок в последнее время немного замедлился из-за приближающихся президентских выборов 1 июля, сообщает NY Times.
Два самых привлекательных жилых района Мехико — Поланко и Ломас — обрели еще большую популярность, поскольку возведены на устойчивых к землетрясениям горных породах. Удивительно, но две области, которые понесли значительный ущерб, Рома и Кондеза, также продолжают привлекать покупателей, которые в настоящее время больше обеспокоены качеством строительства.
Наблюдается гораздо больший интерес к грамотно построенным малоэтажным зданиям, имеющим максимум четыре этажа. Хотя до землетрясения наиболее востребованными были высотки и пентхаусы в многоэтажках.
Цена за квадратный метр сильно варьируется. В Поланко и Ломасе диапазон составляет примерно от $6000 до $10 000 за «квадрат». В Санта-Фе средняя цена — около $3 500.
Иностранные покупатели, как правило, больше заинтересованы в жилье в туристических районах вдоль Тихоокеанского побережья Мексики, и в Канкуне, на берегу Карибского моря. Немногие зарубежные инвесторы приобретают жилье в Мехико для себя, вкладывая деньги, в основном, в новое строительство или коммерческую недвижимость.
Те, кто покупают жилье в Мехико, в основном, граждане Соединенных Штатов, Бразилии и Испании, которые приезжают сюда по работе. Кстати, Мексика входит в тройку стран-лидеров, обеспечивающих лучшие условия для экспатов.
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