Жилой рынок Мехико стабильно развивается

По словам владелицы и брокера в Peters & Romero Bienes Raices, местного агентства недвижимости, Кармеллы Петерс Ромеро, цены продолжают расти в течение многих лет. Хотя покупатели теперь ведут переговоры более агрессивно. Но рынок в последнее время немного замедлился из-за приближающихся президентских выборов 1 июля, сообщает NY Times

Два самых привлекательных жилых района Мехико — Поланко и Ломас — обрели еще большую популярность, поскольку возведены на устойчивых к землетрясениям горных породах. Удивительно, но две области, которые понесли значительный ущерб, Рома и Кондеза, также продолжают привлекать покупателей, которые в настоящее время больше обеспокоены качеством строительства.

Наблюдается гораздо больший интерес к грамотно построенным малоэтажным зданиям, имеющим максимум четыре этажа. Хотя до землетрясения наиболее востребованными были высотки и пентхаусы в многоэтажках.

Цена за квадратный метр сильно варьируется. В Поланко и Ломасе диапазон составляет примерно от $6000 до $10 000 за «квадрат». В Санта-Фе средняя цена — около $3 500.

Иностранные покупатели, как правило, больше заинтересованы в жилье в туристических районах вдоль Тихоокеанского побережья Мексики , и в Канкуне , на берегу Карибского моря. Немногие зарубежные инвесторы приобретают жилье в Мехико для себя, вкладывая деньги, в основном, в новое строительство или коммерческую недвижимость.