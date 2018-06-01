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Вертолет совершил вынужденную посадку в Омской области
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Вертолет совершил вынужденную посадку в Омской области 

360tv.ru 1 час назад
Принадлежащий, по предварительным данным, авиакомпании «Северные авиалинии», вертолет Ми‐8 совершил аварийную посадку в селе Петровское в пригороде Омска. Об этом сообщил «Интерфакс‐Сибирь» со ссылкой на транспортную прокуратуру Западно‐Сибирского округа.
«Инцидент произошел в 08:05 мск в районе села Петровское недалеко от Омска, по предварительным данным, жертв нет», — сказала старший помощник Западно-Сибирского прокурора Оксана Горбунова.
Проводится проверка, информация о пострадавших и состоянии вертолета уточняется.
Министр Малайзии Энтони Лок заявил ранее, что ответственные за расследование крушения малайзийского Boeing МН17 на востоке Украины не имеют права бездоказательно обвинять Россию в авиакатастрофе.
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