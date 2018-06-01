Вертолет совершил вынужденную посадку в Омской области 

Принадлежащий, по предварительным данным, авиакомпании «Северные авиалинии», вертолет Ми‐8 совершил аварийную посадку в селе Петровское в пригороде Омска. Об этом сообщил «Интерфакс‐Сибирь» со ссылкой на транспортную прокуратуру Западно‐Сибирского округа.
«Инцидент произошел в 08:05 мск в районе села Петровское недалеко от Омска, по предварительным данным, жертв нет», — сказала старший помощник Западно-Сибирского прокурора Оксана Горбунова.
Проводится проверка, информация о пострадавших и состоянии вертолета уточняется.