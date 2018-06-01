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В Югре спасатели нашли в тайге обгоревшего мужчину
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Деньги россиян под угрозой

В Югре спасатели нашли в тайге обгоревшего мужчину 

АиФ Югра 48 минут назад
Фото: АиФ Югра
28 мая спасателям поступило сообщение с просьбой о помощи в поиске мужчины 1948 года рождения. Он находился в охотничьей избушке в 27 км от поселка Согом.
Спасатели прочесали тайгу, пройдя пешком 12 км, и проплыли на лодке по Иртышу около 7 часов. Их поиски увенчались успехом. Оказалось, что в избушке произошел пожар. Мужчина с ожогами тела пытался добраться до людей. Спасатели нашли его в критическом состоянии.
Незамедлительно был вызван вертолет Центра медицины катастроф. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение Ханты-Мансийска, где ему оказали необходимую помощь.
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