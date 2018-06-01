В Югре спасатели нашли в тайге обгоревшего мужчину 

28 мая спасателям поступило сообщение с просьбой о помощи в поиске мужчины 1948 года рождения. Он находился в охотничьей избушке в 27 км от поселка Согом.
Спасатели прочесали тайгу, пройдя пешком 12 км, и проплыли на лодке по Иртышу около 7 часов. Их поиски увенчались успехом. Оказалось, что в избушке произошел пожар. Мужчина с ожогами тела пытался добраться до людей. Спасатели нашли его в критическом состоянии.
Незамедлительно был вызван вертолет Центра медицины катастроф. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение Ханты-Мансийска, где ему оказали необходимую помощь.