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Нарушение правил эксплуатации и неисправность электрооборудования лидируют среди причин пожаров в мае
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Нарушение правил эксплуатации и неисправность электрооборудования лидируют среди причин пожаров в мае 

Хот 47 минут назад
Фото: Хот
273 пожара зарегистрировано в мае на  территории Иркутской области. На них погибли 10 человек, получили травмы
17 человек, 111 человек были спасены. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года число пожаров уменьшилось на 35 случаев, в то же  время количество погибших увеличилось на 2 человека.
Основной причиной пожаров стало нарушение
правил эксплуатации или неисправность электрооборудования. По этой
причине произошло 120 пожаров. Из-за неосторожного обращения с огнем
произошло 75 пожаров. Нарушение правил устройства и эксплуатации печей
стало причиной 30 пожаров. 43 пожара случились из-за поджога, ещё 5  пожаров — по иным причинам.
В течение месяца на 7 пожарах погибли 10  человек, 5 из этих пожаров зарегистрированы в жилом секторе. 6 человек,
погибших на пожарах, находились в состоянии сна, условием гибели 4  человек стало состояние алкогольного опьянения.
Заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Иркутской области Виктор Пашков:
Как показал анализ обстоятельств пожаров, подавляющее большинство
погибших, 8 человек, относились к группе риска. Среди них — безработные,
пенсионеры, люди без определенного места жительства и рода занятий. На  пожарах по причине неосторожного обращения с огнем погибли 3 человека, 5  человек — на пожарах, причиной которых послужило нарушение правил
эксплуатации или неисправности электрооборудования, 2 человека погибли
на пожарах из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей. Таким
образом, электротехническая причина остаётся лидирующей среди причин
пожаров, в том числе пожаров с гибелью людей.
С начала года в регионе произошло 1212
пожаров, в результате которых погибли 94 человека, травмы получили 76  человек. Одновременное увеличение числа пожаров и погибших на них людей с  начала года произошло в Иркутском, Шелеховском, Ольхонском, Чунском,
Заларинском районах, в городах Черемхово и Саянске.
Государственные инспекторы по пожарному
надзору просят граждан проверить состояние электропроводки в жилых и  дачных домах, временных и приусадебных надворных постройках.
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