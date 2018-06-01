Нарушение правил эксплуатации и неисправность электрооборудования лидируют среди причин пожаров в мае

273 пожара зарегистрировано в мае на территории Иркутской области . На них погибли 10 человек, получили травмы

17 человек, 111 человек были спасены. По сравнению с аналогичным

периодом прошлого года число пожаров уменьшилось на 35 случаев, в то же время количество погибших увеличилось на 2 человека.

Основной причиной пожаров стало нарушение

правил эксплуатации или неисправность электрооборудования. По этой

причине произошло 120 пожаров. Из-за неосторожного обращения с огнем

произошло 75 пожаров. Нарушение правил устройства и эксплуатации печей

стало причиной 30 пожаров. 43 пожара случились из-за поджога, ещё 5 пожаров — по иным причинам.

В течение месяца на 7 пожарах погибли 10 человек, 5 из этих пожаров зарегистрированы в жилом секторе. 6 человек,

погибших на пожарах, находились в состоянии сна, условием гибели 4 человек стало состояние алкогольного опьянения.

Заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Иркутской области Виктор Пашков

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Как показал анализ обстоятельств пожаров, подавляющее большинство

погибших, 8 человек, относились к группе риска. Среди них — безработные,

пенсионеры, люди без определенного места жительства и рода занятий. На пожарах по причине неосторожного обращения с огнем погибли 3 человека, 5 человек — на пожарах, причиной которых послужило нарушение правил

эксплуатации или неисправности электрооборудования, 2 человека погибли

на пожарах из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей. Таким

образом, электротехническая причина остаётся лидирующей среди причин

пожаров, в том числе пожаров с гибелью людей.

С начала года в регионе произошло 1212

пожаров, в результате которых погибли 94 человека, травмы получили 76 человек. Одновременное увеличение числа пожаров и погибших на них людей с начала года произошло в Иркутском, Шелеховском, Ольхонском, Чунском,

Государственные инспекторы по пожарному

надзору просят граждан проверить состояние электропроводки в жилых и дачных домах, временных и приусадебных надворных постройках.