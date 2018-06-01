Ещё
В Дергачах огонь в доме полыхал почти 4,5 часа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Деньги россиян под угрозой
Деньги россиян под угрозой

В Дергачах огонь в доме полыхал почти 4,5 часа 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Почти 4,5 часа восемь пожарных тушили первой летней ночью частный дом в Дергачевском районе.
В областном ГУ МЧС «Новостям Саратова» уточнили, что серьезный пожар произошел около 2-х часов ночи, и сигнал в экстренные службы пришел в 20 минут спустя.
Жители Дергачей рассказали, что полыхает огромный дом.
Огонь уничтожил в итоге 156 кв. метров. Пока нельзя точно сказать, почему вспыхнуло пламя.
Данные о пострадавших в сводку не поступали.
Огонь удалось загасить только в 06:45, через 4 часа 22 минуты после вызова огнеборцев.
Новости Саратова: последние новости
В Саратовской области дотла сгорел жилой дом: эвакуировано 10 человек Ураган сорвал под Саратовом крышу здания В Солнечном за один день сгорели две машины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Раде признали позор украинских спецслужб295
Михалков высказался о поразивших россиян доходах786
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом788
Туристка показала, как «умирают» чемоданы в аэропортах13
«СБУ меня не кинуло, у меня все хорошо»56
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
01:58
Журналист пробрался во дворец Ким Чен Ына
Политика Общество
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение