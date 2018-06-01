В Дергачах огонь в доме полыхал почти 4,5 часа

Почти 4,5 часа восемь пожарных тушили первой летней ночью частный дом в Дергачевском районе.

В областном ГУ МЧС «Новостям Саратова» уточнили, что серьезный пожар произошел около 2-х часов ночи, и сигнал в экстренные службы пришел в 20 минут спустя.

Жители Дергачей рассказали, что полыхает огромный дом.

Огонь уничтожил в итоге 156 кв. метров. Пока нельзя точно сказать, почему вспыхнуло пламя.

Данные о пострадавших в сводку не поступали.

Огонь удалось загасить только в 06:45, через 4 часа 22 минуты после вызова огнеборцев.