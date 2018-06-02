МЧС ожидает высокую пожарную опасность в четырех районах Сахалинской области 

ТАСС, 2 июня. Управление Росгидромета по Сахалинской области распространило предупреждение об усилении пожарной опасности на территории четырех районов области 3 и 4 июня, сообщает в субботу пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожарную опасность лесов на территории Ногликского, Охинского, Смирныховского и Тымовского районов. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 3 и 4 июня", говорится в сообщении.
По состоянию на 6:00 (22:00 1 июня мск) 2 июня, на территории Сахалинской области действующих природных пожаров не зафиксировано, сообщает ведомство.
Сотрудники МЧС напоминают жителям сельской местности правила безопасности при возникновении природного пожара возле их участков и просят внимательно следить за сообщениями о пожарной обстановке в своем районе.