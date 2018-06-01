Дожди практически обойдут стороной Хабаровск 

Небольшие осадки кратковременного характера ожидаются в Хабаровском крае в эти выходные. Как уточнили синоптики, в воскресенье только на юге края не будет дождей. Порывы юго-западного ветра достигнут 6-11 м/с. Температурный фон составит +13…+18 градусов ночью и от +27 до +35 градусов днем. Такой прогноз ожидается и в субботу, и в воскресенье.
— Начало следующей недели будет без осадков, а вот с середины недели температура понизится и придут кратковременные дожди, — прокомментировала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
Что касается Хабаровска, то небольшой дождь ожидается в ночь на субботу, а далее — без осадков. Порывы юго-западного ветра сегодня ночью могут достигнуть 17 м/с, а днем в выходные 9-14 м/с. Ночные температуры составят +15-17 градусов, а днем субботы столбик термометра поднимется до +26-28 градусов и до +30-32 градусов в воскресенье.