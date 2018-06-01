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В Минеральных Водах загорелся мебельный склад
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В Минеральных Водах загорелся мебельный склад 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 1 июня. Крупный пожар произошел в пятницу утром на мебельном складе в Минеральных Водах, возгорание на площади 500 кв. м локализовано. Об этом сообщает главк МЧС по Ставропольскому краю.
"Сообщение о пожаре поступило в 04:26 мск. По прибытию установлено: горит мебельный склад на площади 500 кв. м. Пожар локализован в 06:05 мск", — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Центре по ЧС Минераловодского городского округа, никто не пострадал. «Никто из людей не пострадал, тушение продолжается», — сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.
ТАСС: последние новости
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