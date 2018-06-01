За сутки приморские огнеборцы спасли 15 человек 

В четверг, 31 мая, в Дальнереченске пожарные потушили два пожар, во время которых были спасены 15 человек, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Так, один из пожаров произошел в 22.32 в квартире пятиэтажного дома, расположенного на улице Олега Кошевого. Там загорелся диван. Через девять минут на место происшествия прибыли пожарные.
Еще один пожар произошел в 23.10 в квартире дома, расположенного на улице Полевая. Пожарные расчеты на место прибыли через минуту.
В результате происшествий никто не пострадал. С каждым возгоранием пожарные справились менее чем за час.