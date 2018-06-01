За сутки приморские огнеборцы спасли 15 человек

Так, один из пожаров произошел в 22.32 в квартире пятиэтажного дома, расположенного на улице Олега Кошевого. Там загорелся диван. Через девять минут на место происшествия прибыли пожарные.

Еще один пожар произошел в 23.10 в квартире дома, расположенного на улице Полевая. Пожарные расчеты на место прибыли через минуту.

В результате происшествий никто не пострадал. С каждым возгоранием пожарные справились менее чем за час.