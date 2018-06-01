Курская область. В Железногорске тушили пожар в квартире

К счастью, пострадавших в результате происшествия нет Возгорание произошло вечером 31 мая. На улицу Сентюрева выехали огнеборцы двух пожарных частей. Вскоре спасатели приступили к тушению. Очагом пожара оказался диван.

— В результате пожара в однокомнатной квартире в комнате сгорел диван на площади 2 кв. м, закопчены стены и потолок, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области. — К ликвидации пожара привлекались 17 человек и 6 единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.