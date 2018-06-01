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СМИ: у берегов Китая затонуло грузовое судно
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СМИ: у берегов Китая затонуло грузовое судно 

ТАСС 49 минут назад
ШАНХАЙ, 1 июня. /ТАСС/. Грузовое судно затонуло в акватории китайского города Тайчжоу (восточная провинция Чжэцзян). Как сообщает в пятницу информационный портал «Чжунго синьвэньван», на борту судна находились четыре человека.
Двое из них спасены, остальные пока числятся пропавшими без вести.
Сигнал бедствия городской центр по спасению на море получил в четверг вечером. В поисковой операции, которая продолжается до сих пор, принимают участие катера местной береговой охраны, спасательных служб, а также находящиеся в этом районе рыболовецкие шхуны.
О причинах инцидента информации не поступало.
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