СМИ: у берегов Китая затонуло грузовое судно

ШАНХАЙ , 1 июня. / ТАСС /. Грузовое судно затонуло в акватории китайского города Тайчжоу (восточная провинция Чжэцзян). Как сообщает в пятницу информационный портал «Чжунго синьвэньван», на борту судна находились четыре человека.

Двое из них спасены, остальные пока числятся пропавшими без вести.

Сигнал бедствия городской центр по спасению на море получил в четверг вечером. В поисковой операции, которая продолжается до сих пор, принимают участие катера местной береговой охраны, спасательных служб, а также находящиеся в этом районе рыболовецкие шхуны.

О причинах инцидента информации не поступало.