Три крупных пожара за сутки

Во Владимирской области постоянно что-то горит. Накануне днём об одном из пожаров в регионе сообщили диспетчеру МЧС . Очевидцы происшествия сообщили, что горят жилые дома в Ковровском районе вблизи железной дороги 269 км. Пожарные бригады были на месте через четверть часа. С огнём удалось справиться за полчаса, а полностью пожар ликвидировали ещё через три. Общая площадь, уничтоженная огнём, составила более 100 квадратных метров.

Ближе к вечеру об ещё одном крупном пожаре сообщили жители Гусь-Хрустального района. Они стали свидетелями, как загорелась складируемая древесина рядом с лесозаводом. Здесь сгорело больше 250 квадратных метров. Тушили пожар четыре бригады спасателей.

А сегодня утром сгорел магазин в Собинском районе, в селе Березники. Пожарные быстро справились с огнём. Но в самом магазине на ближайшее время сохраниться едкий запах гари.

Ближе к полудню вспыхнула хозяйственная постройка в Петушинском районе в деревне Луговой. О происшествии сообщили местные жители. Когда пожарные прибыли по указанному адресу, то здание сгорело практически полностью. Как сообщает региональное МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Ни в одном из происшествий пострадавших нет.