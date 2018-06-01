Ещё
Три крупных пожара за сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три крупных пожара за сутки 

ТВ-МИГ 58 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Во Владимирской области постоянно что-то горит. Накануне днём об одном из пожаров в регионе сообщили диспетчеру МЧС. Очевидцы происшествия сообщили, что горят жилые дома в Ковровском районе вблизи железной дороги 269 км. Пожарные бригады были на месте через четверть часа. С огнём удалось справиться за полчаса, а полностью пожар ликвидировали ещё через три. Общая площадь, уничтоженная огнём, составила более 100 квадратных метров.
Ближе к вечеру об ещё одном крупном пожаре сообщили жители Гусь-Хрустального района. Они стали свидетелями, как загорелась складируемая древесина рядом с лесозаводом. Здесь сгорело больше 250 квадратных метров. Тушили пожар четыре бригады спасателей.
А сегодня утром сгорел магазин в Собинском районе, в селе Березники. Пожарные быстро справились с огнём. Но в самом магазине на ближайшее время сохраниться едкий запах гари.
Ближе к полудню вспыхнула хозяйственная постройка в Петушинском районе в деревне Луговой. О происшествии сообщили местные жители. Когда пожарные прибыли по указанному адресу, то здание сгорело практически полностью. Как сообщает региональное МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Ни в одном из происшествий пострадавших нет.
ТВ-МИГ: последние новости
В деревне сгорело несколько домов Колбаса без мяса в законе Шохин вошёл в первую двадцатку мэров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Раде признали позор украинских спецслужб129
Михалков высказался о поразивших россиян доходах716
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом770
СБУ открестилась от организатора покушения на Бабченко233
Туристка показала, как «умирают» чемоданы в аэропортах1
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение