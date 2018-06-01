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Во Владивостоке сотрудники МЧС спасли беременную женщину
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Во Владивостоке сотрудники МЧС спасли беременную женщину 

АиФ-Владивосток 58 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
31 мая в многоэтажном доме по улице Надебаидзе, произошло возгорание в одной из квартир. На момент прибытия сотрудников МЧС в подъезде дома наблюдалось сильное задымление и нулевая видимость. Пожарными было принято решение использовать звенья газодымозащитной службы.
«Во время спасательных работ сотрудники МЧС России обнаружили беременную женщину, которая не смогла самостоятельно эвакуироваться, а также ещё 2х человек. Они были эвакуированы нашими сотрудниками, медицинская помощь не потребовалась», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.
В ходе устранения очага возгорания было установлено, что причиной пожара стало горящий мусор и хозяйственный ящик.
Отметим, что пожар был ликвидирован за 30 минут, с ним боролись 11 человек личного состава МЧС России и 3 единицы техники.
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