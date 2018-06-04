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Сгорел частный дом в Омутском
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Сгорел частный дом в Омутском 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Ночью сгорел частный жилой дом в Суздальском районе в селе Омутское. Очевидцы сообщили в МЧС о возгорании примерно в четыре утра. Пожарные были на месте происшествия спустя несколько минут. К этому времени огонь полностью объял деревянный дом.
Открытое горение на пожаре ликвидировали за 10 минут. Ещё два часа потребовалось на полную ликвидацию последствий возгорания. В региональном МЧС сообщают, что огнём уничтожено более 100 квадратных метров. На пожаре обошлось без пострадавших.
К ликвидации последствий пожара привлекалось четыре единицы техники и девять спасателей.
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