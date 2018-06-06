Два крупных пожара в области 

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Ещё два жилых частных дома сгорело за сутки в области. Первый пожар случился накануне в Гусь-Хрустальном. О возгорании в доме на улице Куйбышева сообщили местные жители. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. Открытое горение ликвидировали за 15 минут. Ещё два с половиной часа потребовалось на полную ликвидацию пожара. Огонь уничтожил более 100 квадратных метров. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Ещё один крупный пожар произошёл в округе Муром. Там загорелся частный дом в деревне Орлово. Когда спасатели прибыли по указанному адресу, деревянное строение полностью находилось во власти огня. Стоит отметить, что здесь пожарные достаточно быстро справились с ЧС — управились за час. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Здесь также обошлось без пострадавших.