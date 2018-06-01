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В двух районах Приамурья ввели режим ЧС в лесах из-за природных пожаров
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В двух районах Приамурья ввели режим ЧС в лесах из-за природных пожаров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн — РИА Новости. Режим ЧС в лесах введен в Мазановском и Селемджинском районах Амурской области из-за действующих крупных природных пожаров и аномальной жары, сообщает в пятницу Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).
"В Мазановском районе решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности был введен режим ЧС в лесах. На сегодняшний день в районе зарегистрированы 2 природных пожара на площади 2764 гектара, на тушении работают 54 человека. 31 мая, с 12.00 (06.00 мск) в связи с аномально высоким температурным режимом окружающей среды и сильным ветром, способствующими возникновению природных пожаров, решением КЧС установлен ЧС в лесах Селемджинского района", — сообщает центр.
Уточняется, что в Селемджинском районе действуют четыре природных пожара на площади 13,3 тысячи гектаров, на тушении работают 169 человек. Всего за сутки в Приамурье зарегистрированы 16 природных пожаров.
"Из них ликвидировано 2 пожара на площади 79 гектаров… Действующими остаются 14 возгораний, два из которых локализовано на площади 277 гектаров. Пожары действуют в Зейском, Мазановском, Сковородинском и Селемджинском районах. На тушении пожаров задействовано 354 человека, 55 единиц техники, в том числе 1 вертолет и два самолета", — уточняет Амурский центр ГЗ и ПБ.
Четвертый (из пяти возможных) класс пожарной опасности установлен в Свободненском, Магдагачинском, Сковородинском, Завитинском, Октябрьском, Благовещенском, Тындинском, Мазановском, Зейском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Бурейском, Архаринском, Селемджинском, Шимановском районах Амурской области.
Пожароопасный сезон открыт в регионе с 6 апреля, тогда установлен и особый противопожарный режим.
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