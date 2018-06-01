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В двух районах Приамурья введен режим ЧС из-за природных пожаров
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В двух районах Приамурья введен режим ЧС из-за природных пожаров 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Амурской области объявлен режим ЧС в лесах из-за аномальной жары и крупных природных пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой центр гражданской защиты и пожарной безопасности по региону.
Как отмечается, речь идет о Мазановском и Селемджинском районах. В Мазановском районе в настоящее время зарегистрированы два природных пожара на площади 2764 гектара. К их тушению привлечены 54 человека. В Селемджинском районе зафиксировано четыре природных пожара на площади 13,3 тысячи гектаров, к тушению которых привлечены 169 человек. Ситуация с тушением пожаров осложняется сильным ветром и жарой.
"Пожары действуют в Зейском, Мазановском, Сковородинском и Селемджинском районах. На тушении пожаров задействовано 354 человека, 55 единиц техники, в том числе 1 вертолет и два самолета", — говорится в сообщении центра.
Ранее власти Новосибирской области приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за аномально плохой погоды, которая сорвала посевную.
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