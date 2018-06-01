Ещё
СМИ: группа японцев впервые в этом году отправилась на Итуруп по безвизовому обмену
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: группа японцев впервые в этом году отправилась на Итуруп по безвизовому обмену 

ТАСС 2 часа назад
ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Первая в этом году группа из 60 японцев отправилась в пятницу на российский остров Итуруп Курильской гряды по программе безвизовых обменов. Об этом сообщило агентство Кyodo.
В ходе поездки японцы осмотрят рыбный комбинат и горячие источники, а также посетят могилы предков в городе Курильск. После этого у них запланированы различные культурные обмены с жителями острова, в том числе изготовление оригами.
По словам главы делегации Сигэмасы Ногути, подобные мероприятия позволяют в значительной степени укрепить дружественные отношения между японцами и жителями южной части Курильских островов. Группа пробудет на Итурупе до 4 июня и затем вернется обратно в порт Немуро на острове Хоккайдо.
В середине мая около 60 японцев впервые в этом году посетили остров Кунашир. Всего до конца октября на островах южной части Курил побывают девять делегаций жителей Японии.
Подобные поездки осуществляются на специальном теплоходе «Этопирика». В них могут отправиться бывшие жители этих территорий, а также члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты.
Безвизовые обмены осуществляются с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев. Период посещения ограничен погодными условиями.
ТАСС: последние новости
СМИ: в Венесуэле разбился вертолет ВМС Власти Ставрополья направили более 80 млн рублей на создание проекта нового онкоцентра Отключения электроснабжения в Нижегородской области затронули 23,9 тыс. человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Раде признали позор украинских спецслужб129
Михалков высказался о поразивших россиян доходах716
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом770
СБУ открестилась от организатора покушения на Бабченко233
Туристка показала, как «умирают» чемоданы в аэропортах1
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение