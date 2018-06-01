СМИ: группа японцев впервые в этом году отправилась на Итуруп по безвизовому обмену

ТОКИО, 1 июня. / ТАСС /. Первая в этом году группа из 60 японцев отправилась в пятницу на российский остров Итуруп Курильской гряды по программе безвизовых обменов. Об этом сообщило агентство Кyodo.

В ходе поездки японцы осмотрят рыбный комбинат и горячие источники, а также посетят могилы предков в городе Курильск . После этого у них запланированы различные культурные обмены с жителями острова, в том числе изготовление оригами.

По словам главы делегации Сигэмасы Ногути, подобные мероприятия позволяют в значительной степени укрепить дружественные отношения между японцами и жителями южной части Курильских островов. Группа пробудет на Итурупе до 4 июня и затем вернется обратно в порт Немуро на острове Хоккайдо.

В середине мая около 60 японцев впервые в этом году посетили остров Кунашир. Всего до конца октября на островах южной части Курил побывают девять делегаций жителей Японии

Подобные поездки осуществляются на специальном теплоходе «Этопирика». В них могут отправиться бывшие жители этих территорий, а также члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты.

Безвизовые обмены осуществляются с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев. Период посещения ограничен погодными условиями.