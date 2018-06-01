В Венесуэле потерпел крушение вертолет ВМС, один человек погиб

В четверг, 31 мая, в районе города Пуэрто-Кабельо в штате Карабобо разбился вертолет, принадлежавший Военно-морским силам Венесуэлы . О происшествии сообщил телеканал Globovisión.

Как уточняется, один человек, находившийся на борту, погиб. Еще один был ранен. Точное количество людей в вертолете в момент крушения не сообщается. По данным местных СМИ, разбился многоцелевой вертолет Bell 212.