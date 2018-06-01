Природа нас убьет: четыре сценария уничтожения цивилизации

Наша Земля — довольно безопасное место для жизни в космическом пространстве. Она имеет много «степеней защиты» как от внешних, так и от внутренних вредоносных факторов: плотную атмосферу, озоновый слой, магнитное поле, толстую кору. И тем не менее, на нашей уютной планете случаются страшные катаклизмы, многие из которых, при определенном стечении обстоятельств, могут обернуться полным истреблением человеческой цивилизации.

Обитатели Земли периодически вымирают

Катастрофы, сопряженные с массовым вымиранием видов на Земле, происходили неоднократно. Самое значительное из них случилось 250 миллионов лет назад, на границе пермского и триасового периодов. Тогда за короткий (в геологических масштабах) отрезок времени вымерло 96% видов морских и 76% видов наземных животных, а также 86% видов насекомых (единственный подобный случай в истории!).

Серьезное вымирание произошло 66 млн лет назад на границе мелового и палеогенового периодов: тогда, собственно, исчезли динозавры.

Последнее массовое вымирание видов (мамонты, шерстистые носороги, гигантские черепахи) случилось уже на памяти людей, около 12 тысяч лет назад. Вот только причины всех этих катастроф неясны: то ли на Землю падали крупные астероиды (тому подтверждение — огромные кратеры, по времени образования совпадающие с циклами вымирания), то ли начиналась бурная вулканическая деятельность (что, опять же, могло быть следствием удара из космоса), то ли какие-то внутренние процессы во флоре и фауне приводили к «смене формаций» на Земле.

Есть даже гипотеза, что катаклизмы на планете происходят периодически — примерно раз в 26 миллионов лет, когда мимо пролетает звезда-компаньон Солнца Немезида. Правда, обнаружить ее пока не удалось. В любом случае, большинство версий связывают катастрофы на Земле с каким-то внешним воздействием.

Космические «подарки»

На сегодня известно около 200 крупных кратеров, образовавшихся в результате падения на Землю массивных космических тел. Крупнейший из них, диаметром 300 километров, находится на территории ЮАР и имеет возраст около 2 миллиардов лет. Несколько гигантских кратеров — Чиксулуб в Мексике и, возможно, Шива у побережья Индии — датируются 65 миллионами лет назад, то есть временем вымирания динозавров. Кратер Чиксулуб, диаметром 180 км и изначальной глубиной до 20 км, согласно расчетам, образовался в результате удара 10-километрового астероида.

Энергия этого удара составила около 100 тератонн в тротиловом эквиваленте, что соответствует взрыву 2 миллионов ядерных бомб. По земле прокатилась горячая ударная волна и цунами высотой в сотню метров, а также сейсмическая волна, несколько раз обогнувшая планету. Затем из-за мегатонн поднятой в воздух пыли и сажи наступила долгая «ядерная зима».

Неудивительно, что этот и подобные ему удары из космоса уничтожали на планете почти все живое, меняли климат, орбиту и угол наклона земной оси. Есть гипотеза, что в определенный период истории (длившийся несколько миллионов лет), после очередного удара, Земля вообще перестала вращаться, подставив Солнцу лишь один бок. Потом ее вновь «раскрутил» очередной прилетевший из космоса камушек.

Ждать ли камушка в наш огород?

Крупные и не очень космические тела прилетают на Землю и по сей день. Но существует ли вероятность того, что очередной космический гость окажется таких размеров, что людям придется повторить судьбу динозавров? Насколько Земля, в своем нынешнем виде, защищена от таких ударов?

У Земли довольно мощная защита против «гостинцев» из космического пространства: это магнитное поле, не пропускающее губительное излучение, и атмосфера, в которой сгорают или рассыпаются на кусочки летящие космические камни. Кроме того, у нас есть внешние защитники: это планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Они обладают мощной гравитацией и работают на своих орбитах «улавливателями» пролетающих мимо астероидов, буквально отшвыривая их прочь.

Тем не менее, немало космических скитальцев просачивается мимо «охраны». Кроме того, несметное их число крутится в Поясе астероидов между Марсом и Юпитером, иногда наталкиваясь друг на друга и непредсказуемо меняя траекторию.

Кстати, согласно одной из версий, сам этот пояс представляет собой обломки планеты Фаэтон, которая, весьма вероятно, разрушилась несколько миллионов лет назад именно от удара большого астероида. Считается, что столкновение с астероидом более 3 километров в диаметре может погубить и нашу цивилизацию. А потенциально опасными считаются космические объекты размером более 100-150 метров в поперечнике, которые могут сблизиться с нами менее чем на 20 расстояний до Луны. Таковых астрономы к сегодняшнему дню нашли около 1,5 тысяч и находят все новые. Причем многие обнаруживаются лишь на подлете, несмотря на всевозможные средства наблюдения и программы раннего предупреждения о космической опасности…

В настоящее время идет разработка систем защиты от подобных угроз: приближающиеся к Земле астероиды предлагается либо разбивать на мелкие кусочки ядерным взрывом, либо менять их траекторию с помощью массивных таранов или ионного луча, или даже оттаскивать в сторону «космическими буксирами».

Что же касается гипотезы о Немезиде, то на сей счет можно не тревожиться: эта блуждающая звезда (если она вообще существует) последний раз пролетала мимо Земли «совсем недавно», всего-то 5 миллионов лет назад, так что очередного сближения ждать еще более 20 миллионов лет.

Опасность под ногами

Не меньшую опасность, нежели астероиды, для жителей Земли представляет и сама наша планета. Ведь она — не просто огромный круглый камень, летающий в космосе, а подвижная система с горячим ядром и тонкой остывшей корой, на которой мы и живем. Причем крупные участки этой коры все время смещаются друг относительно друга и иногда трескаются, сжимаясь или растягиваясь. Эта тектоническая активность проявляется на поверхности в виде землетрясений, порой весьма разрушительных. Самые мощные — мегаземлетрясения — происходят в тех местах, где одна литосферная плита подползает под другую (обычно — океаническая под континентальную).

Возможно, самым мощным по силе толчков в истории человечества было землетрясение 1139 года в Гяндже, на территории нынешнего Азербайджана . Оно унесло 230 тысяч жизней и обрушило гору Кяпаз, которая перегородила реку Ахзу, вследствие чего образовалось восемь озер.

Самым масштабным по количеству жертв — 830 тысяч человек — стало Великое китайское землетрясение, произошедшее в 1556 году в провинции Шеньси. Там погибло более половины населения, а деревни, близкие к эпицентру, и вовсе обезлюдели: ведь основным видом жилища в этой местности были лёссовые пещеры, которые обрушились уже после первых подземных толчков, заживо похоронив своих обитателей… Землетрясение было таким мощным, что в эпицентре образовались 20-метровые трещины и провалы, а разрушения наблюдались даже в 500 километрах от него.

Из недавних землетрясений самыми мощными были Сычуаньское (опять же в Китае ) в 2008 году, унесшее жизни 69 тысяч человек, а также случившееся у восточного побережья Японии в 2011 году, жертвами которого стали 16 тысяч человек. Следствием последнего стали также масштабные тектонические сдвиги (тихоокеанская плита сдвинулась на восток на 20-40 метров, а 400-километровый участок побережья Японии опустился на 60 см) и печально известная авария на АЭС «Фукусима-1».

На Земле ежегодно фиксируется около миллиона землетрясений. К счастью, сильные случаются нечасто, да и ученые, в принципе, научились заблаговременно их предсказывать. Но долгосрочных прогнозов не делают: в местах стыков литосферных плит угроза землетрясений существует всегда.

Огнедышащие горы

Другая беда нашей планеты — вулканы. Самым мощным в истории человечества считается извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Индонезии . Оно произошло в 1815 году, и было весьма подробно задокументировано британской колониальной администрацией этих островов. У вулкана высотой 4300 метров буквально «сорвало крышу» — верхняя треть разлетелась на куски (от прежней высоты осталось лишь 2800 метров), на ее месте образовался кратер диаметром в 7 километров. Вулканические взрывы были слышны за 2,5 тысячи километров, пепел разлетелся по всему индонезийскому архипелагу.

По оценкам современных ученых, тогда было выброшено до 180 кубических километров вулканического материала, а энергия взрыва была эквивалентна 800 мегатоннам тротила. Жертвами Тамборы стали 71 тысяча человек — крупнейшие в истории потери от деятельности вулкана. Причем, непосредственно при извержении погибло около 11 тысяч человек, остальные умерли впоследствии от голода и болезней, поскольку вулканические выбросы «похоронили» все сельское хозяйство на острове и испортили воду. Его население так и не оправилось от удара стихии — самобытная тамборская культура и тамборский язык полностью исчезли.

Наступили и последствия планетарного масштаба. В 1816 году практически не было лета — пепел вызвал снижение проницаемости земной атмосферы для солнечных лучей, наступила «вулканическая зима». Неудивительно, что за этим последовал катастрофический неурожай: Европа, измотанная наполеоновскими войнами, столкнулась еще и с голодом; цены на зерно выросли в 10 раз. Все это, кстати, пошло на пользу Америке: куда резко усилился поток эмигрантов из Европы.

Впрочем, и сама Европа не раз страдала от вулканов. В 79 году нашей эры извержение Везувия похоронило город Помпеи, при этом погибло около 16 тысяч человек. А еще ранее, где-то между 1650 и 1500 годами до н.э. в Эгейском море буквально взорвался остров Тира с вулканом Санторин. На его склонах располагался один из крупнейших городов минойской цивилизации… Теперь осталась лишь «каемочка» берега вокруг бухты-кальдеры диаметром 14 километров. Это извержение, и последовавшая за ним цунами высотой в сотню метров, нанесли непоправимый ущерб минойской культуре Крита, которая после этого постепенно пришла в упадок.

Вулканы вокруг нас В наши дни в районах вулканической активности (Южная и Центральная Америка, Тихоокеанское «огненное кольцо», Исландия , Атлантический океан) попеременно «работают» десятки вулканов, а, например, Килауэа на Гавайях непрерывно извергается с 1983 года. Однако наиболее опасны спящие вулканы, способные неожиданно «проснуться».

К таким относится Йеллоустонская кальдера — 70-километровый кратер древнего супервулкана в американском штате Вайоминг. Под ним постепенно накапливается огромный пузырь магмы, который «в мирное время» подогревает бьющие из земли источники воды, а иногда (примерно раз в 700 тысяч лет) вырывается наружу, взрывая закупоривающую его сверху пробку и выбрасывая колоссальные объемы камня и пепла. Так, самое мощное извержение Йеллоустона, произошедшее 2,1 млн лет назад, выбросило наружу в 15 раз больше вулканического материала, чем вышеупомянутое извержение Тамборы. И возможно, время очередного пробуждения американского чудища не за горами…

Волны не для серфинга

Землетрясения и извержения вулканов, происходящие около «большой воды» или под водой, как правило, вызывают другую напасть — огромные волны цунами. В нашу геологическую эпоху это самое разрушительное и смертоносное стихийное бедствие на планете. Так, от цунами, вызванной землетрясением в Индийском океане у берегов острова Суматра в декабре 2004 года, погибли 225-300 тысяч человек, причем жертвы были даже на Африканском континенте. Ударам цунами подвержены практически все побережья океанов, и даже внутренних морей, за исключением, пожалуй, Арктики и Антарктиды. В случае каких-либо значимых геологических событий, цунами вполне могут оказаться той силой, которая будет способна нанести тяжелейший удар человеческой цивилизации.

У нас безопаснее

Одним словом, если сопоставить все перечисленные опасности, то вообще непонятно, что считать большим чудом: зарождение жизни на Земле или ее сохранение здесь на протяжении миллионов лет. Количество угроз, способных разрушить наш уютный налаженный быт, действительно велико. Но, как ни странно, территория нашей страны, особенно европейская ее часть, находится в более-менее выигрышном положении: у нас, конечно, суровый климат, однако мы не сталкиваемся с большинством действительно смертоносных факторов, таких как извержения вулканов, землетрясения и цунами.