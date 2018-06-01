Самолёт совершил экстренную посадку из-за дурнопахнущего пассажира 

Самолёт авиакомпании Transavia, который совершал рейс Схипхол (Нидерланды) — Гран-Канария (Испания) был вынужден совершить аварийную посадку. Это произошло из-за запаха тела одного из пассажиров.
Человек пахнул так плохо, что другие пассажиры начали падать в обморок, передаёт TheMirror. Кроме того, их начало тошнить из-за запаха мужчины, который, по словам очевидцев, «не мылся в течение нескольких недель».
Сотрудники авиакомпании пытались спрятать мужчину в туалете, прежде чем пилоты совершили аварийную посадку в Фаро на юге Португалии. После приземления плохо пахнущего пассажира вывели из самолёта, а пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Ранее на борту самолёта данной авиакомпании уже происходил похожий инцидент. Тогда у одного из пассажиров были признаки метеоризма. Из-за этого на лайнере даже произошла драка.