Самолёт совершил экстренную посадку из-за дурнопахнущего пассажира

Самолёт авиакомпании Transavia, который совершал рейс Схипхол ( Нидерланды ) — Гран-Канария ( Испания ) был вынужден совершить аварийную посадку. Это произошло из-за запаха тела одного из пассажиров.

Человек пахнул так плохо, что другие пассажиры начали падать в обморок, передаёт TheMirror. Кроме того, их начало тошнить из-за запаха мужчины, который, по словам очевидцев, «не мылся в течение нескольких недель».

Сотрудники авиакомпании пытались спрятать мужчину в туалете, прежде чем пилоты совершили аварийную посадку в Фаро на юге Португалии . После приземления плохо пахнущего пассажира вывели из самолёта, а пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Ранее на борту самолёта данной авиакомпании уже происходил похожий инцидент. Тогда у одного из пассажиров были признаки метеоризма. Из-за этого на лайнере даже произошла драка.