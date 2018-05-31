Человек пострадал при пожаре на улице Бакинская

Спасатели эвакуировали около 20 человек из подъезда жилого дома.

В столичном районе Царицыно из-за возникшего в квартире жилого дома №22 на улице Бакинской пожара эвакуировали около 20 человек. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров.

— С вышележащих этажей и соседних квартир вывели порядка 20 человек. К сожалению есть пострадавший, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице.

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в квартире на площади 20 кв.м. на ул Бакинская, д.22. С вышележащих этажей и соседних квартир вывели порядка 20 человек. К сожалению есть пострадавший.

— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 31 мая 2018 г.

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