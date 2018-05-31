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Порядка 20 человек эвакуированы и один пострадал в результате пожара в квартире на юге Москвы
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Порядка 20 человек эвакуированы и один пострадал в результате пожара в квартире на юге Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столичном районе Царицыно произошел пожар в квартире жилого дома, порядка 20 человек эвакуированы, один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
«Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в квартире на площади 20 кв. м на ул. Бакинская, д. 22. С вышележащих этажей и соседних квартир вывели порядка 20 человек. К сожалению, есть пострадавший», — говорится в сообщении.
В свою очередь, источник Агентства городских «Москва» в экстренных служба города сообщил об одном погибшем при пожаре по указанному адресу.
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