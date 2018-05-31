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Все погибшие при авиакатастрофе на Кубе мексиканцы доставлены на родину
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Все погибшие при авиакатастрофе на Кубе мексиканцы доставлены на родину 

РИА Новости 36 минут назад
МЕХИКО, 31 мая — РИА Новости. Останки всех шестерых мексиканцев, погибших в результате недавней авиакатастрофы самолета на Кубе, доставлены на родину, сообщает портал Excelsior со ссылкой на МИД страны.
Сейчас тела погибших граждан Мексики уже выданы родственникам для захоронения. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа и две пассажирки самолета, имевших мексиканские паспорта.
Авиалайнер Boeing 737-200, 18 мая выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту самолета находились 113 человек, включая членов экипажа, 112 из них погибли.
Уже опознаны все жертвы катастрофы, единственная пока выжившая остается в критическом состоянии. Ранее сообщалось о трех выживших пассажирках, но две из них позднее скончались в больницах.
Разбившийся Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh. Главное управление гражданской авиации Мексики приостановило работу Damojh на время проверки ее деятельности.
Кадры с места крушения Boeing 737-200 в Гаване
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