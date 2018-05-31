Ураган сломал забор на пересечении Московского шоссе и Потапова

Жители Самары прислали в редакцию 63.ru фотографии последствий непогоды. В Октябрьском районе, на пересечении Московского шоссе и Потапова сильный ветер не только сорвал с креплений плакаты, но и обрушил забор.

— Ограждение сложилось, как карточный домик. С какой силой должен был дуть ветер, чтобы так все поломать? — удивляются авторы фото.

Сызрани. По словам начальника регионального управления МЧС России Олега Бойко, в результате разгула стихий пострадали 8 человек: 6 — в Самаре, по одному — в Тольятти

Штормовой фронт прошел через 17 городов и районов, в том числе Самару, Тольятти, Сызрань и Октябрьск . Непогода нарушила электроснабжение 25 населенных пунктов. газоснабжение — в трех. В 8 муниципалитетах ветер повредил кровли домов. Ураган повалил 82 дерева и 3 рекламных щита. Также он повредил 29 автомобилей.

В столице региона из-за урагана пострадали сразу несколько районов. 63.ru собирал информацию о последствиях непогоды в режиме онлайн.