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Ураган сломал забор на пересечении Московского шоссе и Потапова
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Ураган сломал забор на пересечении Московского шоссе и Потапова 

63.ru 52 минуты назад
Фото: 63.ru
Жители Самары прислали в редакцию 63.ru фотографии последствий непогоды. В Октябрьском районе, на пересечении Московского шоссе и Потапова сильный ветер не только сорвал с креплений плакаты, но и обрушил забор.
— Ограждение сложилось, как карточный домик. С какой силой должен был дуть ветер, чтобы так все поломать? — удивляются авторы фото.
По словам начальника регионального управления МЧС России Олега Бойко, в результате разгула стихий пострадали 8 человек: 6 — в Самаре, по одному — в Тольятти и Сызрани.
Штормовой фронт прошел через 17 городов и районов, в том числе Самару, Тольятти, Сызрань и Октябрьск. Непогода нарушила электроснабжение 25 населенных пунктов. газоснабжение — в трех. В 8 муниципалитетах ветер повредил кровли домов. Ураган повалил 82 дерева и 3 рекламных щита. Также он повредил 29 автомобилей.
В столице региона из-за урагана пострадали сразу несколько районов. 63.ru собирал информацию о последствиях непогоды в режиме онлайн.
Даже в аэропорту Курумоч снесло часть кровли. Руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов доложил, что все последствия стихии, способные повлиять на работу воздушной гавани, устранены. Аэропорт работает в штатном режиме.
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