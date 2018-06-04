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МЧС предупредило о сильном ветре в ближайшие часы в Челябинской области
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МЧС предупредило о сильном ветре в ближайшие часы в Челябинской области 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Грозы, град, шквалистое усиление ветра ожидается в отдельных районах Челябинской области в понедельник вечером, предупредили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
"Штормовое предупреждение. Сегодня вечером в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, местами крупный, очень сильные дожди, шквалистое усиление ветра при грозах 25 м/с и более", — говорится в сообщении.
Чиновникам МЧС рекомендовало принять дополнительные меры по защите населения. Жителям области — контролировать детей, оставаться дома, убрать вещи и соблюдать другие предосторожности.
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