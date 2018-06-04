МЧС предупредило о сильном ветре в ближайшие часы в Челябинской области

"Штормовое предупреждение. Сегодня вечером в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, местами крупный, очень сильные дожди, шквалистое усиление ветра при грозах 25 м/с и более", — говорится в сообщении.

Чиновникам МЧС рекомендовало принять дополнительные меры по защите населения. Жителям области — контролировать детей, оставаться дома, убрать вещи и соблюдать другие предосторожности.