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Появилась новая информация о мощном тайфуне, угрожающем Приморью
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Появилась новая информация о мощном тайфуне, угрожающем Приморью 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В первой декаде июня в Тихом океане ожидается зарождение тропической депрессии, формирование которой уже начинается, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на блог «Погода 25 регион».
Набирая силу, эта депрессия достигнет стадии тайфуна. Некоторые модели, в том числе GFS, уже рисуют выход тайфуна на юг Японии.
«Что касается возможного выхода тайфуна в Японское море, то такая вероятность всегда есть, но на данный момент Японское море для тайфуна слишком холодное, и он здесь не жилец. Ну а вообще раньше тайфуны в июне выходили в Японское море, поэтому вероятность исключать никогда нельзя», — пишет метеоэксперт.
Ранее сообщалось, что, по информации портала «Маглипогода», ориентировочно 5 или 6 июня начнет образовываться тропический циклон, который возможно достигнет силы тайфуна. В случае зарождения тропического циклона есть большая вероятность движения его в сторону Японских островов. На данный момент есть вероятность появления тайфуна примерно 7 или 8 июня.
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