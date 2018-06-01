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МЧС: В Саратове ожидаются заморозки
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МЧС: В Саратове ожидаются заморозки 

АиФ 1 июня 2018
Фото: Новости Саратова
МЧС предупреждает саратовцев о заморозках, температура ночью упадёт до нуля градусов, днем составит плюс 20 градусов, сообщает ведомство.
Порывы ветра могут составить до 14 метров в секунду, возможны падения плохо закреплённых сооружений.
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