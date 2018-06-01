МЧС: В Саратове ожидаются заморозки

МЧС предупреждает саратовцев о заморозках, температура ночью упадёт до нуля градусов, днем составит плюс 20 градусов, сообщает ведомство.

Порывы ветра могут составить до 14 метров в секунду, возможны падения плохо закреплённых сооружений.