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МЧС: В Саратове ожидаются заморозки
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МЧС: В Саратове ожидаются заморозки
АиФ
1 июня 2018
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Новости Саратова
МЧС
предупреждает саратовцев о заморозках, температура ночью упадёт до нуля градусов, днем составит плюс 20 градусов, сообщает ведомство.
Порывы ветра могут составить до 14 метров в секунду, возможны падения плохо закреплённых сооружений.
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