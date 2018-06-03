В Ленобласти ликвидировали пожар в парке Монрепо

Ранее региональный главк МЧС сообщил о возгорании лесной подстилки в лесопарковой зоне музея-заповедника. Площадь пожара достигла четырех гектаров, к ликвидации возгорания был привлечен пожарный поезд.

"Третьего июня в 23 часа пожар в районе парка Монрепо ликвидирован. В настоящее время продолжаются работы по проливке лесной подстилки и окарауливание", — говорится в сообщении.