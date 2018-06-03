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В Ленобласти ликвидировали пожар в парке Монрепо
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В Ленобласти ликвидировали пожар в парке Монрепо 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание в лесопарковой зоне музея-заповедника Монрепо, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.
Ранее региональный главк МЧС сообщил о возгорании лесной подстилки в лесопарковой зоне музея-заповедника. Площадь пожара достигла четырех гектаров, к ликвидации возгорания был привлечен пожарный поезд.
"Третьего июня в 23 часа пожар в районе парка Монрепо ликвидирован. В настоящее время продолжаются работы по проливке лесной подстилки и окарауливание", — говорится в сообщении.
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