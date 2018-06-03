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В Ленинградской области загорелась территория «Парка Монрепо»
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В Ленинградской области загорелась территория «Парка Монрепо» 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Пожар начался в лесопарковой зоне музея-заповедника «Монрепо», огнем охвачено четыре гектара.
«В Выборгском районе в лесопарковой зоне Монрепо обнаружено очаговое горение лесной подстилки на общей площади четыре гектара. Угрозы перехода огня на населенный пункт нет», — сообщает управление МЧС по Ленинградской области.
К месту происшествия направлены дежурные смены двух пожарно-спасательных частей, служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарно-химическая станция ЛОГКУ «Ленобллес». Кроме того, выехал пожарный поезд ОАО «РЖД».
«В настоящий момент работы продолжаются. Всего к ликвидации горения привлечено 47 человек и 10 единиц техники», — уточнили в ведомстве.
Музей-заповедник «Парк Монрепо» — скальный пейзажный парк XVIII-XIX веков, расположенный на территории бывшего частного поместья баронов Николаи. Парк включает усадебный комплекс, скальный пейзажный парк, лесопарковый массив, часть акватории бухты Защитная и прибрежные острова. Общая территория музея-заповедника занимает более 161 гектара.
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