В Карелии произошло 84 лесных пожара

Сегодня возгорание было ликвидировано в Пряжинском районе.

30 мая в Пряжинском районе был обнаружен лесной пожар. На момент обнаружения площадь возгорания составляла 4 гектара. Тушение осложнялось сильными порывами ветра и быстрым распространением огня, так как пожар произошел на вырубке. 31 мая пожар ликвидирован.

С начала пожароопасного сезона в Карелии произошло 84 лесных пожара на общей площади около 200 гектаров. 30 мая пожары были обнаружены и ликвидированы в Костомукшском, Питкярантском, Кондопожском, Пряжинском, Олонецком, Лоухском и Сортавальском районах.

Сообщать о возгораниях можно по телефонам лесной охраны: 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Также функционирует мобильное приложение «Берегите Лес», которое позволяет позвонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства и сообщить о происшествии в лесах.