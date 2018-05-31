Ещё
В Карелии произошло 84 лесных пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Карелии произошло 84 лесных пожара 

Карельские вести 24 минуты назад
Фото: Карельские вести
Сегодня возгорание было ликвидировано в Пряжинском районе.
В министерстве природных ресурсов республики сообщили, что по данным на вечер 31 мая в Карелии нет действующих лесных пожаров.
30 мая в Пряжинском районе был обнаружен лесной пожар. На момент обнаружения площадь возгорания составляла 4 гектара. Тушение осложнялось сильными порывами ветра и быстрым распространением огня, так как пожар произошел на вырубке. 31 мая пожар ликвидирован.
С начала пожароопасного сезона в Карелии произошло 84 лесных пожара на общей площади около 200 гектаров. 30 мая пожары были обнаружены и ликвидированы в Костомукшском, Питкярантском, Кондопожском, Пряжинском, Олонецком, Лоухском и Сортавальском районах.
Сообщать о возгораниях можно по телефонам лесной охраны: 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Также функционирует мобильное приложение «Берегите Лес», которое позволяет позвонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства и сообщить о происшествии в лесах.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
В Беломорском районе добровольцы спасли из огня трех человек «Грязная провокация»: посол в Австралии прокомментировал выводы следствия по MH17 Вторую жену Задорнова шокировало завещание сатирика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом426
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными199
Россиянам предрекли массовое банкротство143
Нож в спину: Турция закроет американские базы18
Вдова Задорнова сделала заявление после скандала15
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение