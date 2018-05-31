Ученые рассчитали влияние речных наводнений в Китае на мировую экономику

Усиление речных наводнений в Китае из-за изменения климата может привести к региональным производственным потерям и финансовым убыткам на глобальном уровне. Таким образом это может не только замедлить рост местной экономики, но также повлиять на международную торговлю и производственно-сбытовые цепочки. К такому выводу пришли исследователи Потсдамского исследовательского института по изменению климата. Работа опубликована на страницах научного журнала Nature Climate Change. Об этом сообщается в пресс-релизе института.

Исследование по оценке влияния наводнений на глобальном уровне является первым в своем роде. Оно основано на прогнозах наводнений в ближайшем будущем, которые определены с учетом влияния антропогенных выбросов СО2. Авторы анализируют то, как глобальные экономические сети с учетом внутренней динамики международной торговли отреагируют на риски, связанные с наводнениями. Для подсчетов авторы разработали динамичную экономическую компьютерную модель.

США. Результаты показали, что экономический ущерб от наводнений в Китае, которые без дальнейших мер по адаптации к изменению климата могут увеличиться на 80% к 2040 году, повлияет на промышленность Евросоюза

Авторы работы предполагают, что развитие более стабильных и сбалансированных торговых связей может стать одной из стратегий для смягчения экономических потерь, вызванных интенсификацией экстремальных погодных явлений. Это позволяет быстрее компенсировать экономический ущерб от погодных явлений. Однако рекомендации исследователей противоречат торговой политике президента США Дональда Трампа , который в настоящее время вводит торговые санкции против Китая.

"Изменение климата увеличит риски наводнений в последующие 20 лет. Это проблема затронет не только миллионы жителей планеты, но в том числе экономики по всему миру", — отметил один из авторов исследования Андерс Леверманн.

Без принятия мер по адаптации изменение климата увеличит экономические потери по всему миру из-за речных наводнений на 15%. Это составит порядка $600 млрд в последующие 20 лет.

Как поясняет ведущий автор работы Свен Виллнер, под влиянием окажутся не только местные промышленные отрасли. Он добавляет, что перебои в предложении и изменение спроса будут влиять на цены и затрагивать глобальную торговлю и сеть поставок.

Китай может потерять $380 млрд в результате речных наводнений в следующие 20 лет. Это соответствует примерно 5% годового объема экономического производства страны. Порядка $175 млрд экономических потерь будут связаны с речными наводнениями, вызванными изменением климата.

Евросоюз и США столкнутся в основном с косвенными потерями. Прямые экономические потери в США могут составлять, по подсчетам исследователей, около $30 млрд Косвенные потери при этом могут составить $170 млрд в ближайшие 20 лет. Как поясняется в работе, США импортирует из Китая больше, чем экспортирует. Это делает США более восприимчивыми к связанным с климатом рискам экономических потерь, передаваемым по глобальным цепочкам поставок и торговли. Согласно прогнозам исследователей, косвенные потери Евросоюза будут значительно меньше благодаря торговому балансу с Китаем.

Согласно данным одной из крупнейших страховых компаний Munich Re, в 2017 году общие экономические потери из-за опасных природных явлений составили $330 млрд Это самый крупный финансовый ущерб из-за природных катаклизмов после 2011 г. Тогда финансовые убытки составили $350 млрд в связи с разрушительным землетрясением в Японии и наводнениями в Таиланде

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