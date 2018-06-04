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На центральной набережной Волгограда утонули два человека
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На центральной набережной Волгограда утонули два человека 

v1.ru 42 минуты назад
Фото: v1.ru
На центральной набережной из-за упавших в воду тапочек в воде оказалось двое молодых мужчин. По информации спасателей, ни один из них не смог выбраться на берег.
— В 20: 30 очевидцы позвонили в службу 112 и рассказали о двух молодых людях, которые пытались спасти упавшие тапочки и по очереди прыгнули в воду между 7 и 9 причалом, — уточнили в аварийно — спасательной службе. — По предварительной информации оба человека утонули. У 9— го причала работают полицейские.
Искать тела погибших волгоградские спасатели начнут с завтрашнего утра. Информация о вечернем происшествии уточняется.
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