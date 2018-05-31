Новый аэропорт израильского курорта Эйлат заработает в зимнем сезоне

«Международный аэропорт Рамон, находящийся в 18 км к северу от Эйлата рядом с долиной Тимна, планируется к открытию в зимний сезон 2018/2019, это сделает курорт доступным для большего числа туристов. Пропускная способность аэропорта будет до 1,8 млн пассажиров в год», — рассказала она на международном израильском туристическом бизнес-форуме в Москве

В настоящее время Эйлат принимает туристов через два аэропорта. Внутренние рейсы прилетают в аэропорт в центре курорта, международные — в аэропорт Овда, который находится в 60 км от курорта.

Ранее сообщалось, что новый аэропорт в основном будет обслуживать лоукост-перевозчиков и чартерные рейсы. До Эйлата будут ходить шаттлы, в перспективе будет построена короткая железная дорога.