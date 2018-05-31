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Сильный ветер не повлиял на работу столичных аэропортов
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Сильный ветер не повлиял на работу столичных аэропортов 

Москва24 58 минут назад
Фото: Москва24
Столичные аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на сильный ветер, сообщил пресс-секретарь ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ГК ОрВД) Николай Ивашов.
"В московских аэропортах за последние сутки по указанной причине задержек вылетов воздушных судов или уходов их на запасные аэродромы не зафиксировано", — цитирует собеседника Агентство «Москва».
В столице уже вторые сутки подряд действует предупреждение о потенциально опасной погоде. Причиной стал ветер, скорость порывов которого 31 мая может достигать 15 метров в секунду. Синоптики отметили, что вероятность возникновения ураганных ветров из-за холодных вторжений в городе сохранится до середины июня.
В городе также сильно похолодало. Днем температура воздуха составляла не более 15 градусов тепла. Вечером же похолодает до пяти градусов. Аналогичный температурный фон сохранится в воскресенье, при этом ветер слегка утихнет — до 12 метров в секунду.
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