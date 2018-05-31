Сильный ветер не повлиял на работу столичных аэропортов

Столичные аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на сильный ветер, сообщил пресс-секретарь ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации » (ГК ОрВД) Николай Ивашов.

"В московских аэропортах за последние сутки по указанной причине задержек вылетов воздушных судов или уходов их на запасные аэродромы не зафиксировано", — цитирует собеседника Агентство «Москва»

В столице уже вторые сутки подряд действует предупреждение о потенциально опасной погоде. Причиной стал ветер, скорость порывов которого 31 мая может достигать 15 метров в секунду. Синоптики отметили, что вероятность возникновения ураганных ветров из-за холодных вторжений в городе сохранится до середины июня.

В городе также сильно похолодало. Днем температура воздуха составляла не более 15 градусов тепла. Вечером же похолодает до пяти градусов. Аналогичный температурный фон сохранится в воскресенье, при этом ветер слегка утихнет — до 12 метров в секунду.