Ещё
Вертолетные рейсы задерживаются на Ямале из-за сильного ветра и снега
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Крымском мосту произошло первое ЧП
На Крымском мосту произошло первое ЧП

Вертолетные рейсы задерживаются на Ямале из-за сильного ветра и снега 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вылет пяти вертолетных рейсов задерживается в пятницу в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) из-за сильного ветра и снега. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта города.
По данным синоптиков, в первый день лета на Ямале прогнозируется очень сильный ветер с порывами до 25 м/с, мокрый снег и дождь в Шурышкарском районе. В отдельных районах — метель, гололед.
"Сейчас задерживается вылет пяти вертолетных рейсов. Очень сильный ветер и снег", — сказали в справочной.
По информации представителей аэропорта, возможны задержки прилетов и вылетов пассажирских самолетов.
Дорожники региона в связи с непогодой перешли на усиленный режим работы, на загородные трассы вышла спецтехника. «Ситуация на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения сейчас на особом контроле дорожников. Дополнительная техника готова выйти на борьбу с метелью в случае необходимости», — сообщили в пресс-службе губернатора.
ТАСС: последние новости
Правительство Японии наградит фигуриста Ханю Призом национального почета СМИ: в Венесуэле разбился вертолет ВМС В Минеральных Водах загорелся мебельный склад
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Деньги россиян под угрозой357
Крым и Севастополь достались Мутко98
Шнуров назвал причину развода17
На шоу Малахова разгорелся скандал с «На-На»11
Михалков высказался о поразивших россиян доходах822
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
04:21
Болгарию призвали отказаться от России
В мире
01:39
В Раде признали позор украинских спецслужб
В мире
00:38
Темникова отреклась от сексуальности из-за комплексов
Шоу-бизнес
01:00
Самойлова дала новый повод для критики
Шоу-бизнес
03:01
Синоптики рассказали о погоде 1 июня
Общество Новости Москвы
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
03:38
«СБУ меня не кинуло, у меня все хорошо»
Происшествия Статьи
01:32
Слово России: Москва не оставит Корею Америке
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение