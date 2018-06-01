Вертолетные рейсы задерживаются на Ямале из-за сильного ветра и снега 

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вылет пяти вертолетных рейсов задерживается в пятницу в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) из-за сильного ветра и снега. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта города.
По данным синоптиков, в первый день лета на Ямале прогнозируется очень сильный ветер с порывами до 25 м/с, мокрый снег и дождь в Шурышкарском районе. В отдельных районах — метель, гололед.
"Сейчас задерживается вылет пяти вертолетных рейсов. Очень сильный ветер и снег", — сказали в справочной.
По информации представителей аэропорта, возможны задержки прилетов и вылетов пассажирских самолетов.
Дорожники региона в связи с непогодой перешли на усиленный режим работы, на загородные трассы вышла спецтехника. «Ситуация на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения сейчас на особом контроле дорожников. Дополнительная техника готова выйти на борьбу с метелью в случае необходимости», — сообщили в пресс-службе губернатора.