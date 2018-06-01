Вертолетные рейсы задерживаются на Ямале из-за сильного ветра и снега

По данным синоптиков, в первый день лета на Ямале прогнозируется очень сильный ветер с порывами до 25 м/с, мокрый снег и дождь в Шурышкарском районе. В отдельных районах — метель, гололед.

"Сейчас задерживается вылет пяти вертолетных рейсов. Очень сильный ветер и снег", — сказали в справочной.

По информации представителей аэропорта, возможны задержки прилетов и вылетов пассажирских самолетов.

Дорожники региона в связи с непогодой перешли на усиленный режим работы, на загородные трассы вышла спецтехника. «Ситуация на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения сейчас на особом контроле дорожников. Дополнительная техника готова выйти на борьбу с метелью в случае необходимости», — сообщили в пресс-службе губернатора.