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Сильный ветер, дожди и грозы ожидаются в пяти регионах Сибири
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Сильный ветер, дожди и грозы ожидаются в пяти регионах Сибири 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сильный ветер с дождем и грозами ожидается в четверг и пятницу в пяти регионах Сибири. В трех из них — в Бурятии, Иркутской и Омской областях — из-за надвигающейся непогоды объявлено штормовое предупреждение, сообщили ТАСС в региональных ГУ МЧС.
"Согласно штормовому предупреждению Обь-Иртышского гидрометцентра, в ближайшие 2-3 часа с сохранением до конца дня 31 мая и ночью 1 июня местами по Омской области ожидается очень сильный ветер порывами 20-25 метров в секунду, гроза и дождь", — сообщили в омском главке.
В мэрии Омска агентству уточнили, что все аварийные службы города приведены в состояние полной готовности. «ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба — прим. ТАСС) и оперативные дежурные ресурсоснабжающих организаций готовы принимать большее количество вызовов, аварийные бригады готовы отреагировать на все возникшие проблемы», — отметил представитель городской администрации. Собеседник агентства добавил, что жителям города рекомендуется обходить стороной старые деревья и рекламные конструкции, а также отложить на другое время дальние поездки.
В Бурятии синоптики предвещают 1-2 июня усиление ветра до 23-30 метров в секунду, пыльные бури, дожди, ливни и грозы. «Возможен также град, в горах юго-запада с переходом в мокрый снег. Температура воздуха составит 10-15 градусов выше ноля», — сообщили в республиканском гидрометцентре.
В первый день лета в Иркутской области ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов, ветер усилится до 18-23 метров в секунду, пройдут сильные дожди с грозами. В Красноярском крае 1 июня предвещают град, сильные дожди, грозы и шквалистый ветер 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду.
В Алтайском крае порывы ветра с 1 по 3 июня будут достигать 27 метров в секунду, ожидаются осадки в виде града и дождя с грозой. Прошлой ночью, с 30 на 31 мая, в Смоленском районе на Алтае из-за штормового ветра 28 сел остались без электроснабжения.
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