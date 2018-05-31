Сильный ветер, дожди и грозы ожидаются в пяти регионах Сибири

МОСКВА , 31 мая. / ТАСС /. Сильный ветер с дождем и грозами ожидается в четверг и пятницу в пяти регионах Сибири. В трех из них — в Бурятии , Иркутской и Омской областях — из-за надвигающейся непогоды объявлено штормовое предупреждение, сообщили ТАСС в региональных ГУ МЧС

"Согласно штормовому предупреждению Обь-Иртышского гидрометцентра, в ближайшие 2-3 часа с сохранением до конца дня 31 мая и ночью 1 июня местами по Омской области ожидается очень сильный ветер порывами 20-25 метров в секунду, гроза и дождь", — сообщили в омском главке.

В мэрии Омска агентству уточнили, что все аварийные службы города приведены в состояние полной готовности. «ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба — прим. ТАСС) и оперативные дежурные ресурсоснабжающих организаций готовы принимать большее количество вызовов, аварийные бригады готовы отреагировать на все возникшие проблемы», — отметил представитель городской администрации. Собеседник агентства добавил, что жителям города рекомендуется обходить стороной старые деревья и рекламные конструкции, а также отложить на другое время дальние поездки.

В Бурятии синоптики предвещают 1-2 июня усиление ветра до 23-30 метров в секунду, пыльные бури, дожди, ливни и грозы. «Возможен также град, в горах юго-запада с переходом в мокрый снег. Температура воздуха составит 10-15 градусов выше ноля», — сообщили в республиканском гидрометцентре.

В первый день лета в Иркутской области ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов, ветер усилится до 18-23 метров в секунду, пройдут сильные дожди с грозами. В Красноярском крае 1 июня предвещают град, сильные дожди, грозы и шквалистый ветер 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду.