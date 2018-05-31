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В Ульяновске ураган свалил 30 деревьев и повредил газопровод
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Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет

В Ульяновске ураган свалил 30 деревьев и повредил газопровод 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом сообщает пресс-служба администрации Ульяновска со ссылкой на врио замглавы города Сергея Гигирева.
По словам представителя власти, бригады муниципальных учреждений и предприятий распилят и уберут сломанные ветви и деревья, упавшие на дороги, тротуары, трубопроводы и линии электропередач.
Как сообщает МЧС РФ по Ульяновской области, около 9 часов вечера спасателям поступил звонок из многоквартирного жилого дома с проезда Полбина Засвияжского района. Местный житель сообщил, что на припаркованные во дворе автомобили упало дерево. Спасатели распилили дерево и вынули ветки из салона автомобиля.
Всего в этот день сотрудники МЧС Ульяновска 7 раз выезжали на уборку упавших деревьев.
Напомним, что 30 мая сильнейшие ураганы обрушились на ряд российских регионов. От непогоды пострадала, в частности, столица — уже сейчас известно о минимум восьми раненых. На одну из пострадавших в Москве уронило бетонную плиту, другая женщина пострадала от удара рекламным щитом, сорванным ветром. Кроме того, шесть человек придавило деревьями, двое из них — дети.
Фото: МЧС РФ по Ульяновской области
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