В Ульяновске ураган свалил 30 деревьев и повредил газопровод

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ульяновска со ссылкой на врио замглавы города Сергея Гигирева.

По словам представителя власти, бригады муниципальных учреждений и предприятий распилят и уберут сломанные ветви и деревья, упавшие на дороги, тротуары, трубопроводы и линии электропередач.

Как сообщает МЧС РФ по Ульяновской области , около 9 часов вечера спасателям поступил звонок из многоквартирного жилого дома с проезда Полбина Засвияжского района. Местный житель сообщил, что на припаркованные во дворе автомобили упало дерево. Спасатели распилили дерево и вынули ветки из салона автомобиля.

Всего в этот день сотрудники МЧС Ульяновска 7 раз выезжали на уборку упавших деревьев.

Напомним, что 30 мая сильнейшие ураганы обрушились на ряд российских регионов. От непогоды пострадала, в частности, столица — уже сейчас известно о минимум восьми раненых. На одну из пострадавших в Москве уронило бетонную плиту, другая женщина пострадала от удара рекламным щитом, сорванным ветром. Кроме того, шесть человек придавило деревьями, двое из них — дети.

Фото: МЧС РФ по Ульяновской области