Ураган под Саратовом разрушил стену школы

Сильный шторм, бушевавший 30 мая в Саратовской области , докатился и до Базарного Карабулака . Как сообщили жители города в социальных сетях, мощные порывы ветра разрушили кирпичную кладку на фронтоне среднего учебного заведения, а на магазине — сорвали металлическую крышу.

Причем, разрушение школы было сильным: кирпичами, которые «выдул» ветер, буквально засыпало дорогу ученикам. По предварительной информации, жертв нет.

Напомним, в Петровском районе, который также пострадал от шторма, введен режим ЧС. Оценивается урон, нанесенный непогодой.