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Ураган под Саратовом разрушил стену школы
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Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет

Ураган под Саратовом разрушил стену школы 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Сильный шторм, бушевавший 30 мая в Саратовской области, докатился и до Базарного Карабулака. Как сообщили жители города в социальных сетях, мощные порывы ветра разрушили кирпичную кладку на фронтоне среднего учебного заведения, а на магазине — сорвали металлическую крышу.
Причем, разрушение школы было сильным: кирпичами, которые «выдул» ветер, буквально засыпало дорогу ученикам. По предварительной информации, жертв нет.
Напомним, в Петровском районе, который также пострадал от шторма, введен режим ЧС. Оценивается урон, нанесенный непогодой.
Фото: «Саратов онлайн» ВКонтакте
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