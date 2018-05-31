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МЧС проверяет данные о возгорании трамвая на шоссе Энтузиастов
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МЧС проверяет данные о возгорании трамвая на шоссе Энтузиастов 

Москва24 1 час назад
Трамвай загорелся в столичном районе Перово, сообщает Агентство «Москва».
Согласно предварительным сведениям, возгорание случилось в районе дома 31 на Шоссе Энтузиастов. Сотрудники МЧС выехали на место для проверки.
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