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МЧС проверяет данные о возгорании трамвая на шоссе Энтузиастов
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МЧС проверяет данные о возгорании трамвая на шоссе Энтузиастов
Москва24
1 час назад
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Трамвай загорелся в столичном районе Перово, сообщает
Агентство «Москва»
.
Согласно предварительным сведениям, возгорание случилось в районе дома 31 на Шоссе Энтузиастов. Сотрудники
МЧС
выехали на место для проверки.
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