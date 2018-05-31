«Гуляющие» контейнеры разбили припаркованные авто в Самаре во время урагана: видео

Стихия накрыла Центральный и Приволжский федеральные округа. В некоторых населенных пунктах скорость ветра достигала 27 метров в секунду.

Самаре очевидцы сняли видео, на котором во время сильного ветра по двору катаются мусорные контейнеры и врезаются в припаркованные автомобили.

Видео было опубликовано в паблике «ВКонтакте» «Подслушано/Самара». За сутки видео посмотрели почти 25 000 пользователей.

Напомним, стихия накрыла Центральный и Приволжский федеральные округа. В некоторых населенных пунктах скорость ветра достигала 27 метров в секунду. Жители некоторых регионов остались без света.