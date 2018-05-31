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В Ленинском районе Саратова произошло отключение холодной воды
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Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет

В Ленинском районе Саратова произошло отключение холодной воды 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Ленинском районе Саратова жители домой остались без холодной воды, сотрудники ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» информируют, что к 18.00 все ограничения по воде будут сняты.
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