В Оренбурге случился пожар в долгостое на ул. 8 марта

Очевидцы сообщают о крупном происшествии в центре города. На нижних уровнях долгостроя по ул. 8 марта наблюдается сильное задымление.

Причины возгорания уточняются, ожидается комментарий от управления МЧС последует.

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