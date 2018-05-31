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В Оренбурге случился пожар в долгостое на ул. 8 марта
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В Оренбурге случился пожар в долгостое на ул. 8 марта 

ProOren 1 час назад
Очевидцы сообщают о крупном происшествии в центре города. На нижних уровнях долгостроя по ул. 8 марта наблюдается сильное задымление.
Причины возгорания уточняются, ожидается комментарий от управления МЧС последует.
Узнать больше об этом здании.
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