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В Оренбурге случился пожар в долгостое на ул. 8 марта
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В Оренбурге случился пожар в долгостое на ул. 8 марта
ProOren
1 час назад
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Очевидцы сообщают о крупном происшествии в центре города. На нижних уровнях долгостроя по ул. 8 марта наблюдается сильное задымление.
Причины возгорания уточняются, ожидается комментарий от управления
МЧС
последует.
Узнать больше об этом здании.
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