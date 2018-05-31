Ещё
Власти Нижегородской области выделили 100 млн рублей на устранение последствий урагана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет

Власти Нижегородской области выделили 100 млн рублей на устранение последствий урагана 

ТАСС 1 час назад
Фото: В городе N
ТАСС, 31 мая. Изменения в бюджет Нижегородской области приняли в четверг на сессии Заксобрания региона. Одна из поправок предусматривает увеличение резервного фонда правительства региона на 100 млн рублей для устранения последствий урагана, сообщает пресс-служба Заксобрания.
"Парламентарии поддержали поправку председателя комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александра Шаронова об увеличении резервного фонда правительства региона на 100 млн рублей в связи с необходимостью устранения последствий урагана", — говорится в сообщении.
Ураган, который прошел в среду в Нижегородской области, повалил более 1,8 тыс. деревьев, повредил 66 крыш и 69 автомобилей. 29 человек обратились в больницу, семеро из них, включая двух детей, были госпитализированы.
ТАСС: последние новости
Отключения электроснабжения в Нижегородской области затронули 23,9 тыс. человек Более 43 тыс. человек в Поволжье и Центральной России остались без электричества В Ивановской области из-за грозы без света остались 17 тыс. жителей
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными111
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет47
Россию хотят исключить из еще одного союза218
Богачам из России «дали по рукам» в Лондоне119
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству188
Видео
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
08:19
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет
Личный счет Общество
02:25
Пугачева задумалась о госпитализации
Шоу-бизнес
00:23
Фестиваль «Красная площадь» открылся в столице
Новости Москвы Общество
02:47
Россия отказалась вмешиваться в переговоры КНДР и США
Политика В мире
00:50
ФСБ показала арсенал оружейных баронов
Происшествия
01:29
Китай испытал эскадру дронов
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение