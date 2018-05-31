Власти Нижегородской области выделили 100 млн рублей на устранение последствий урагана

ТАСС , 31 мая. Изменения в бюджет Нижегородской области приняли в четверг на сессии Заксобрания региона. Одна из поправок предусматривает увеличение резервного фонда правительства региона на 100 млн рублей для устранения последствий урагана, сообщает пресс-служба Заксобрания.

"Парламентарии поддержали поправку председателя комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александра Шаронова об увеличении резервного фонда правительства региона на 100 млн рублей в связи с необходимостью устранения последствий урагана", — говорится в сообщении.

Ураган, который прошел в среду в Нижегородской области, повалил более 1,8 тыс. деревьев, повредил 66 крыш и 69 автомобилей. 29 человек обратились в больницу, семеро из них, включая двух детей, были госпитализированы.