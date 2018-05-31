Летающие деревья и снег: российские регионы накрыла непогода

Стихия накрыла Центральный и Приволжский федеральные округа.

Летающие кровли, падающие деревья и оборванные провода — почти две тысяч российских городов и поселков пострадали от разрушительного урагана. Стихия накрыла Центральный и Приволжский федеральные округа.

Скорость ветра достигала 27 метров в секунду, жители указанных регионов на время остались без света. Энергетики до сих пор ведут восстановительные работы, а аварийные бригады убирают завалы с улиц.

Ураган сорвал кровли со 120 жилых домов, повреждения получили 90 машин. В больницы с травмами попали 60 человек.

Жители Казани сняли на видео, как из-за сильного урагана в небе разлетаются листы металлической кровли, а после падают на припаркованный автомобиль. Во время урагана в городе погибла женщина.