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Летающие деревья и снег: российские регионы накрыла непогода
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Летающие деревья и снег: российские регионы накрыла непогода 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Стихия накрыла Центральный и Приволжский федеральные округа.
Летающие кровли, падающие деревья и оборванные провода — почти две тысяч российских городов и поселков пострадали от разрушительного урагана. Стихия накрыла Центральный и Приволжский федеральные округа.
Скорость ветра достигала 27 метров в секунду, жители указанных регионов на время остались без света. Энергетики до сих пор ведут восстановительные работы, а аварийные бригады убирают завалы с улиц.
Ураган сорвал кровли со 120 жилых домов, повреждения получили 90 машин. В больницы с травмами попали 60 человек.
Жители Казани сняли на видео, как из-за сильного урагана в небе разлетаются листы металлической кровли, а после падают на припаркованный автомобиль. Во время урагана в городе погибла женщина.
В одной только Москве шквалистый ветер повалил больше ста деревьев. Сильно пострадали также Иваново и Нижний Новгород с Самарой.
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