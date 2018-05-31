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В МЧС назвали количество пострадавших в результате урагана в ЦФО
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В МЧС назвали количество пострадавших в результате урагана в ЦФО 

Авторадио 43 минуты назад
В результате вчерашнего разгула стихии на территории ЦФО пострадали 52 человека. 23 из них госпитализированы. В больницы попали шестеро детей. Об этом сообщили в МЧС. Кроме того, в Татарстане из-за обрушения крыши погибла женщина. Ураган сорвал кровлю с трёх башен Нижегородского кремля, повредил новое здание аэропорта в Самаре. Стихия сорвала с места плавучий кран и столкнула его с катером в Татарстане. Кроме того, шквалистый повалил 500 деревьев и пять больших баннеров, сломаны крыши 150-ти зданий. Также повреждения получили 80 автомобилей. В МЧС также рассказали об отключениях света из-за урагана. Нарушилось энергоснабжение двух тысяч населённых пунктов, в которых проживает 285 тысяч человек. На данный момент без света остаются 600 населённых пунктов (это около 60 тысяч жителей). К ликвидации последствий министерство привлекло 500 спасателей и более сотни единиц техники. Затронула непогода и Москву. Объявленное накануне штормовое предупреждение продлено до вечера сегодняшнего дня.
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