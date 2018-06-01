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Первый самолет из Астаны приземлился в Челябинске
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Первый самолет из Астаны приземлился в Челябинске 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
В Челябинском аэропорту приземлился первый самолет из Астаны, открыв, таким образом, авиасообщение между Челябинском и столицей Казахстана, сообщили в пресс-службе Челябинского авиапредприятия.
Самолет преодолел расстояние между двумя городами всего за 80 минут. Для сравнения на автомобиле время в пути составит 12 часов, а на поезде и вовсе 18.
Самолеты на этом направлении будут летать дважды в неделю по вторникам и по пятницам. Вылет из Астаны в 13:00, прибытие в Челябинск — в 13:20. Вылет из Челябинска — в 14:05, прибытие в Астану — в 16:25. Время везде указано местное.
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