Первый самолет из Астаны приземлился в Челябинске

В Челябинском аэропорту приземлился первый самолет из Астаны , открыв, таким образом, авиасообщение между Челябинском и столицей Казахстана , сообщили в пресс-службе Челябинского авиапредприятия.

Самолет преодолел расстояние между двумя городами всего за 80 минут. Для сравнения на автомобиле время в пути составит 12 часов, а на поезде и вовсе 18.

Самолеты на этом направлении будут летать дважды в неделю по вторникам и по пятницам. Вылет из Астаны в 13:00, прибытие в Челябинск — в 13:20. Вылет из Челябинска — в 14:05, прибытие в Астану — в 16:25. Время везде указано местное.